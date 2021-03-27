Sezen Ünlü'yü katletmişti! Tutuklanan Anıl Yolum'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı

Konak'ta dini nikahlı eşi olduğu iddia edilen Anıl Yolum tarafından sokak ortasında 16 yerinden bıçaklanan 5 aylık hamile Sezen Ünlü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan katil zanlısı ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İFADESİNE ULAŞILDI!

Anıl Yolum'un emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Ünlü ile 2 aydır sorunlar yaşadıklarını, sokakta karşılaştığında ise sosyal medyaya gelen bir mesaj nedeniyle tartıştıklarını söyleyen zanlı, cinayeti de bu nedenle işlediğini söyledi.

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