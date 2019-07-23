Sezer İnanoğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEZER İNANOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1967

Sezer İnanoğlu kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu :

Meslek : Sinema Oyuncusu

Sezer İnanoğlu doğum yeri : İstanbul

SEZER İNANOĞLU BİYOGRAFİSİ

Sezer İnanoğlu, 1967 yılında İstanbul’da doğmuştur. Babası yapımcı Berker İnanoğlu, annesi Aysel İnanoğlu’dur. 1970'lerde kendi adıyla özdeşleşmiş çocuk karakter 'Sezercik' adıyla çekilen filmlerde rol almıştır. Oyuncu İlker İnanoğlu'nun kuzenidir.

Sezer İnanoğlu, 'Sezercik' adıyla yıldız oldu. Özellikle Kıbrıs Savaşı'nın anlatıldığı 'Sezercik Aslan Parçası' filmiyle gönülleri fethetti. Ama 'Sezercik' büyüyünce sinemayı bıraktı ve babası Berker İnanoğlu'ndan kalan film şirketinin başına geçti.

Sezer İnanoğlu, 24 Ocak 2007'de Yedikule'de kendisini takip eden polislerle girdiği silahlı çatışmadan kısa bir süre sonra Şile'de rutin trafik kontrolü yapan jandarma ekiplerince yakalanmıştı.

Türk sinemasının unutulmaz çocuk karakteri Sezercik'i canlandıran Sezer İnanoğlu, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı suçundan Bayrampaşa cezaevinde yattı. Bu sırada 19 Şubat 2007 tarihinde Mehtap Meral Baykasoğlu adında biri ile evlendi. Gözleri doğuştan görmeyen Arzum Ayşe (d.2009) adında bir kız çocukları oldu.

Yakalandıktan sonra tutuklanan ve bir süre sonra serbest bırakılarak yargılanmasına devam edilen Sezer İnanoğlu, hakkında Beykoz adliyesinde görülen davada 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Cezasının kesinleşmesinin ardından polis tarafından aranıyordu. 2 Aralık 2015 tarihinde Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Beykoz’da gözaltına alınarak cezaevine kondu.

Sezer İnanoğlu'nun 1996 yılında evlendiği ilk eşi sunucu Nil Pınar İnanoğlu, Beykoz'daki yalılarında 23 Mart 1997'de başına tabancayla ateş ederek intihar etmişti. Sezer İnanoğlu'nun eşinin ölümünün ardından bunalıma girdiği ve uyuşturucu kullanmaya başladığı iddia edilmişti.

Sezer İnanoğlu, 19 Şubat 2007 tarihinde cezaevindeyken evlendiği ve 2,5 yıldır ayrı yaşadığı eşi Mehtap Meral Baykasoğlu’ndan 27 Eylül 2013 tarihinde anlaşmalı olarak boşandı.

Mahkemece onaylanan protokole göre kızları Arzum Ayşe'nin velayeti anneye verilirken, Sezer İnanoğlu aylık 16 bin lira nafaka ödemeyi, 900 bin liralık bir ev almayı, boşandığı eşinin kullandığı aracı ve onun ailesinin oturduğu evi devretmeyi ve 200 bin lira maddi tazminat ödemeyi kabul etti. Kızının tüm masraflarını üstlenen İnanoğlu, eski eşinin evleninceye kadar İnanoğlu soyadını kullanmasına da izin verdi.

Sezer İnanoğlu, 30 Temmuz 2015 tarihinde spritüel yaşam terapisti Zeynep Yılmaz ile evlendi. Kasım 2016 ayında boşanmak için mahkemeye başvurdu.



Filmleri :

1994 - Gönül Bahçelerinde, Yapımcı

1994 - Tele Anahtar, Yapımcı

1991 - Aldatacağım,Yapımcı

1990 - Yalı, Oyuncu

1989 - Bir Aşk Bin Günah, Yapımcı

1989 - Kavgamız, Yapımcı

1989 - Öğretmen Zeynep, Yapımcı

1988 - Evcilik Oyunu, Yapımcı

1988 - Yasak İlişki, Yapımcı

1987 - Alamancının Karısı, Yapımcı

1987 - Bebek, Yapımcı

1987 - Geri Dön,Yapımcı

1987 - Sen Ağlama,Yapımcı

1986 - Aşk Hikayemiz, Yapımcı

1980 - Küçük Şahit, Oyuncu

1978 - Yıkılış, Oyuncu

1977 - Küçük Ev, Oyuncu

1977 - Tövbekar, Oyuncu

1976 - Analar ölmez, Oyuncu

1975 - Bitirimler Sınıfı, Oyuncu

1974 - Sezercik Küçük Mücahit, Oyuncu

1973 - Öksüzler. Oyuncu

1972 - Sezercik Aslan Parçası, Oyuncu

1971 - Sezercik Yavrum Benim, Oyuncu