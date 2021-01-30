Sezer İnanoğlu'ndan eski eşi hakkında tüyler ürperten iddia!

Sezer İnanoğlu, eski eşi için Mehtap Meral Baykasoğlu’na ağır suçlamalarda bulundu. İnanoğlu, eski eşinin kızlarına şiddet uyguladığını ve kızının bu konuyla ilgili Beykoz Çocuk Büro Amirliği'nde verdiği ifadesinde annesinin kendisine, "Git artık babanla yaşa seni istemiyorum" dediğini belirtti.

"BU BİR BABANIN ÇIĞLIĞIDIR"

Arzum'un bir gözü kısmen görse de diğer gözünün pek göremediğini dile getiren İnanoğlu, annesinin Mehtap Baykasoğlu'nun kızına karşı ilgisiz olduğunu, fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldığını öne sürdü.

İnanoğu, kızının babaannesi Aysel İnanoğlu'na anlatmış olduğu olaylar karşısında yıkıldığını belirterek sözlerine şu şekilde devam etti: "Kızımın anlattığına göre; annesinin evine getirdiği bazı erkek arkadaşları, ona elle tacizde bulunmuş. Bunlar beni diri diri mezara soktu. Ben kızım için yaşıyorum. Onu cehennemden kurtarmak için mücadeleye devam edeceğim. Bu bir babanın çığlığıdır."

EL BEBEK GÜL BEBEK BAKTI”

Mehtap Meral İnanoğlu ise avukatı aracılığıyla bunların iftira olduğunu ve kabul etmediğini söyledi. Avukat Semra Yıldız, yayınladığı basın açıklamasında Sezer İnanoğlu’na “iftira attığı” gerekçesiyle dava açacaklarını duyurdu.

Yayınlanan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Sezer İnanoğlu, aslı astarı olmayan tanık ifadelerini gerçek gibi lanse etmiş, küçük çocuğunun iki gözünün engelli olması gibi özel durumunu ve tüm mahremiyetini ifşa etmiştir. Bu durum, müvekkilimle arasında devam eden, Sezer İnanoğlu’nun tüm mal varlığına tedbir koyulan hukuki davanın tezahürüdür. Sezer İnanoğlu, kendi maddi menfaatlerini küçüğün menfaatlerinden üstün tutmuştur. Şiddet, taciz, istismar, fuhuş, tefecilik gibi iftiralarda bulunmuştur. Gerekli şikayetleri yapacağız. Her türlü koruma tedbiri için başvuruda bulunduk. İddiaları kesinlikle kabul etmiyoruz. Müvekkilim iyi bir annedir. Biricik kızına el bebek gül bebek bakmıştır.”