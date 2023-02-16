Sezer Kahraman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sezer Kahraman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sezer Kahraman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sezer Kahraman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sezer Kahraman 28 Şubat 1999 tarihinde Van şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sezer Kahraman Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sezer Kahraman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

23 Elazığ FK futbol takımında oynamaktadır. 23 Elazığ FK takımına 3 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sezer Kahraman'nin 23 Elazığ FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Sezer Kahraman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sezer Kahraman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Sezer Kahraman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sezer Kahraman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Ağu 2018 yılında K. Yıldırımspor

23 Ağu 2019 yılında Siirt İÖİ

16 Ocak 2020 yılında Bismil 21 Spor

9 Nisan 2021 yılında K. Yıldırımspor

3 Temmuz 2021 yılında Karakoçan FK

Sezer Kahraman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sezer Kahraman şuan 23 Elazığ FK takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

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