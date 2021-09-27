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Sezer Öztürk kimdir, nereli kaç yaşında? Sezer Öztürk tutuklandı mı, son hali ne?

Daha önce ligimizin büyük takımlarında da futbol oynayan Sezer Öztürk'ün yol verme tartışmasında silahını çıkararak kurşunlar yağdırdığı haberlerinin üzerine vatandaşlar Sezer Öztürk'ün biyografisini merak etmeye başladı. Peki Sezer Öztürk kimdir, nereli kaç yaşında? Sezer Öztürk tutuklandı mı, son hali ne? Cevaplar haberimizde...

Sezer Öztürk kimdir, nereli kaç yaşında? Sezer Öztürk tutuklandı mı, son hali ne?

Süper Lig'de önemli takımlarda forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk hakkında, yol verme tartışmasında bir aileye karşı silahını çekerek ateş açtığı ve olay yerinden kaçtığı haberleri çıkmıştı. Görüntülerle de desteklenen bu haberlerin üzerine internette en çok aratılanlar arasında Sezer Öztürk kimdir, nereli kaç yaşında? Sezer Öztürk tutuklandı mı, son hali ne? Soruları da yer aldı. İşte o soruların cevapları...

Sezer Öztürk kimdir, nereli kaç yaşında? Sezer Öztürk tutuklandı mı, son hali ne?

SEZER ÖZTÜRK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Sezer Öztürk 3 Kasım 1985 tarihinde Almanya Velbert'te dünyaya gelmiştir. Aslen Karslı bir işçi ailesinin çocuğu olan Öztürk, doğduğu Velbert'te çocukluğunu geçirmiştir. Daha sonra futbolculuk kariyerine başlayan Sezer Öztürk, ligimizde de Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi takımlarda görev aldı. Milli takımın çeşitli yaş kategorilerinde de görev alan Sezer Öztürk, A Milli takımda ise yedek olarak beklese de hiç forma giymedi.

Sezer Öztürk kimdir, nereli kaç yaşında? Sezer Öztürk tutuklandı mı, son hali ne?

SEZER ÖZTÜRK TUTUKLANDI MI, SON HALİ NE?

Trafikte yol verme nedeniyle çıkan tartışmada aracından silahını çıkaran Sezer Öztürk'ün ateş ettiği ve olay yerinden ayrıldığı bilgilerine ulaşılmıştı. Olayda bir kişinin hayatını kaybettiği ve 4 kişinin de yaralandığı öğrenilirken, Sezer Öztürk'ün de göz altına alındığı ve tutuklandığı bilgisine ulaşıldı. Olayın ortaya çıkış nedeni tam olarak bilinmezken, Öztürk'ün sorgusunun ardından detaylara ulaşılması ve adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Sezer Öztürk kimdir, nereli kaç yaşında? Sezer Öztürk tutuklandı mı, son hali ne?

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