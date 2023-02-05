Sezgen isminin anlamı nedir, Sezgen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Sezgen isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Sezgen ismi ne demek, Sezgen ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Sezgen isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

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Sezgen İsminin anlamı nedir? TDK Sezgen anlamı:

Sezgen ismi Türk Dil Kurumunda Duyan, sezgili, hisseden anlamında tanımlanmaktadır.

Sezgen İsmi Kuranda geçiyor mu?

Sezgen ismi Kuran-ı Kerim'de geçmemektedir.

Sezgen isminin kökeni:

Sezgen ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de 7 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Sezgen isminin cinsiyeti:

Kız - Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

Sezgen isminin rengi:

Eski Lavanta

Sezgen ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

Sezgen isminin Harf Analizi Nedir ?

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Sezgen ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

G : Dirençli, zor hayat dersleri

E : İletişim, duygusal karışık

N : Sağduyulu, utangaç

Sezgen isminin Numerolojisi Kaçtır?

Sezgen ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

E : 6

Z : 29

G : 8

E : 6

N : 17

= 88 – Sezgen İsminin Numeroloji Toplamı 88’dir.

Sezgen isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Sezgen ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Sezgen isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1 E: 5 Z: 8 G: 7 E: 5 N: 5 = 31

3 + 1 = 4 Kader sayısıdır

Sezgen isminin 4 kader sayısına göre kişilik özellikleri

4 – Oldukça sağlam bir karaktere sahiptir. pratik ve çözüm odaklıdır. Ona tam manasıyla güvenebilirsiniz. Çalışma hayatının yanı sıra hayat yaşantısındada oldukça disiplinlidir. Başarıyı yakalamak, başarıya ulaşabilmek için elinden geleni yapar. Her kesimden sevilen bir dost ve arkadaştır. Aşırı güvenlik duygusunun kaçınmalıdır.

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