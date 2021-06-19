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Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı mı? Neden tutuklandı? Sezgin Baran Korkmaz yakalandı mı son dakika?

SBK Holding'in sahibi iş insanı Sezgin Baran Korkmaz hakkında, sosyal medyada çıkan tutuklanma iddialarının ardından vatandaşlar, arama motorlarında, Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı mı? Neden tutuklandı? Sezgin Baran Korkmaz yakalandı mı son dakika konularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı mı? Neden tutuklandı? Sezgin Baran Korkmaz yakalandı mı son dakika?

Kara para aklama suçlamasıyla ABD tarafından arandığı iddia edilen Sezgin Baran Korkmaz'ın, şu an bulunduğu ülke olan Avusturya'da tutuklandığı öne sürüldü. Bu iddiaların sosyal medyada yayılmasıyla vatandaşlar tarafından arama listelerinde ilk sıralara yükselen Sezgin Baran Korkmaz tutuklandı mı? Neden tutuklandı? Sezgin Baran Korkmaz yakalandı mı son dakika? sorularının cevabını haberimizde derledik. İşte detaylar...

SEZGİN BARAN KORKMAZ TUTUKLANDI MI? SEZGİN BARAN KORKMAZ YAKALANDI MI SON DAKİKA?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in ortaya attığı iddialarla yeniden gündeme gelen Sezgin Baran Korkmaz'ın ABD’nin talebi üzerine Avusturya’da tutuklandığı öne sürüldü. 

Bu haberlerin ardından açıklamada bulunan Korkmaz'ın avukatı, tutukluluk iddialarını doğruladı. 

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SEZGİN BARAN KORKMAZ NEDEN TUTUKLANDI?

ABC Gazetesi'nde yer alan habere göre, kara para aklama suçlamasıyla ABD tarafından arandığı iddia edilen Sezgin Baran Korkmaz, Avusturya'da ABD'nin talebi doğrultusunda tutuklandı.

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Sözcü’den İsmail Saymaz’a konuşan Sezgin Baran Korkmaz’ın avukatı Mehmet Demir de ABD’nin talebi üzerine, Korkmaz’ın Avusturya’da tutuklandığını doğruladı.

Yargılama sürecinin Avusturya’da devam edeceğini kaydeden Demir, Türkiye’nin de iade talebi olduğunu belirtti.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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