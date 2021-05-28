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Sezi isminin anlamı nedir, Sezi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Sezi isminin anlamı; sezme yeteneği demektir. Bu içeriğimizde Sezi isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Sezi isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Sezi isminin anlamı nedir, Sezi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Sezi isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Sezi ismi ne demek, Sezi ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Sezi isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Sezi İsminin anlamı nedir? TDK Sezi anlamı:

Sezi ismi TDK'da sezgi anlamında bulunmaktadır.

Sezi İsmi Kuranda geçiyor mu?

Sezi ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

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Sezi isminin kökeni:

Sezi ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Sezi ismini 93 kişi kullanmaktadır.

Sezi isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Sezi isminin rengi:

Kuşkonmaz

Sezi ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Sezi isminin Harf Analizi Nedir ?

Sezi ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

Z : Araştırmacı/zeki, fedakar

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Sezi isminin Numerolojisi Kaçtır?

Sezi ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

E : 6

Z : 29

İ : 12

= 69 Sezi İsminin Numeroloji Toplamı 69’dir.

Sezi ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Sezi isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Sezi isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

S: 1   E: 5   Z: 8   İ: 9 = 23

2 3 = 5 Kader sayısıdır

Sezi isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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