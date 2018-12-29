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Sezon açıldı, sefer saatleri arttı

Yıl başında Uludağ'a çıkmak isteyen tatilciler için gece saat 02.00'ye kadar çalışacak olan teleferik, sefer saatlerini güncelledi.

Sezon açıldı, sefer saatleri arttı

Yıl başında Uludağ'a çıkmak isteyen tatilciler için gece saat 02.00'ye kadar çalışacak olan teleferik, sefer saatlerini güncelledi.

Sezonun açılmasıyla çalışma saatlerini uzatan Bursa Teleferik A.Ş.'den yapılan açıklamada, "Değerli misafirlerimiz tesisimiz 29.12.2018 Cumartesi gününden itibaren 08.00 - 20.00 saatleri arasında hizmet verecektir" denildi.

Kaynak: İHA

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