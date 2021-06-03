Sezon finali öncesi izleyicileri üzen iddia! Arka Sokaklar'ın Tekin'i, Onur Bay diziye veda ediyor!

31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram ve komedi türündeki dizi Arka Sokaklar'da seyirciyi üzecek bir veda yaşanacağı konuşuluyor.

15 sezondur Kanal D ekranlarında yayınlanan ve büyük bir ilgiyle izlenen Arka Sokaklar dizisi cuma günleri seyirciyle buluşmaya devam ediyor.

İzleyicilerin hiçbir bölümü kaçırmadan izlediği Arka Sokaklar dizisinde gerçekleşecek olan bu vedanın herkesi üzeceği düşünülüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre 15 yıldır Tekin karakterine can veren 25 yaşındaki Onur Bay'ın sezon finaline kadar diziden ayrılacağı söyleniyor.