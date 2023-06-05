Sezonun buluşması gerçekleşti! Icardi ve Simge Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında beraber şarkı söylediler

Mauro Icardi, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında büyük etki yarattı. Ünlü şarkıcı Simge Sağın ile beraber platforma çıkan Arjantinli forvet, Aşkın Olayım şarkısını birlikte seslendirdi. Ayrıca, Bafetimbi Gomis, Aleyna Tilki ile birlikte sahaya adım attı.

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Sezonun buluşması gerçekleşti! Icardi ve Simge Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasında beraber şarkı söylediler

Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına Mauro Icardi ve Simge Sağın düeti damga vurdu. Günlerdir beklenen buluşma gerçekleşti ve Icardi sahneye Aşkın Alayım'ın sahibi Simge Sağın'la birlikte geldi. İkili şarkının bir kısmını birlikte söyledi. Tribünlerdeki taraftarlar da şarkıya eşlik etti. Simge Sağın, Icardi şarkıyı söylerken gülmeye engel olamadı. Simge Sağın, Icardi ve çocukları daha sonra sarılarak objektiflere poz verdi.

Galatasaray'ın zafer kutlamasında Mauro Icardi ve Simge Sağın ikilisinin performansı büyük yankı uyandırdı. Uzun süredir beklenen buluşma gerçekleşti ve Icardi, sahneye Simge Sağın'ın "Aşkın Alayım" şarkısının sahibi olarak eşlik etti.

İki sanatçı birlikte şarkının bir bölümünü seslendirdi. Tribündeki taraftarlar da şarkıya eşlik etti. Icardi şarkı söylerken, Simge Sağın gülmeye engel olamadı.

Daha sonra Simge Sağın, Icardi ve çocukları bir araya gelerek kameralar için poz verdi.

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SEN OLSAN BARİ

Galatasaray'ın kupa ile vedasında, Bafetimbi Gomis, kendiyle özdeşleşen "O Sen Olsan Bari" şarkısı eşliğinde sahneye çıktı. Şarkıyı seslendiren Aleyna Tilki ile birlikte performans sergiledi.

Aleyna Tilki şarkıyı söylerken, Gomis ve ailesiyle birlikte coşkuyla dans etti.

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