Sezyum ne demek, TDK'ya göre Sezyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sezyum ne demek? Sezyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sezyum kelimesi. Peki sezyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sezyum nedir, sezyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SEZYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sezyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Sezyum kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sezyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom numarası 55, atom ağırlığı 133, yoğunluğu 1,90 olan, 28 °C'de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element (simgesi Cs)

