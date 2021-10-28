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Sezyum ne demek, TDK'ya göre Sezyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Sezyum kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Sezyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Sezyum nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Sezyum kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Sezyum ne demek, TDK'ya göre Sezyum kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sezyum ne demek? Sezyum TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sezyum kelimesi. Peki sezyum ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sezyum nedir, sezyum kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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SEZYUM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sezyum kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Sezyum kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre sezyum kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Atom numarası 55, atom ağırlığı 133, yoğunluğu 1,90 olan, 28 °C'de eriyen ve doğada ender rastlanan bir element (simgesi Cs)

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