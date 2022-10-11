SGK açıklama ile duyurdu! Bankaların emekli promosyon ödemeleri belli oldu

Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılan açıklamada, kurum ile bankalar arasında imzalanan promosyon ödemesine ilişkin detayların 11 Kasım 2022 tarihinde güncelleneceği, bankalarla yeniden protokol imzalanacağı kaydedildi.

Açıklamada promosyon tutarları hakkında bilgi verilerek şunlar kaydedildi:

"Bankalar ile imzalanacak protokole göre Kurumumuzdan gelir/aylık alan emekli ve hak sahiplerinden gelir/aylıkları;

3.500.-TL’ye kadar olanlara 3.000.-TL,

3.500.-TL – 7.500.-TL arası olanlara 3.500.-TL,

3.500.-TL – 10.000.-TL arası olanlara 4.500.-TL,

10.000.-TL’den fazla olanlara 5.000.-TL

3 (üç) yıl için peşin promosyon ödenmesi yapılacaktır.

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Bankalar tarafından promosyon ödenebilmesi için emekli ve hak sahiplerinin talepte bulunmaları ve gelir/aylıklarını 3 yıl süre ile bankadan alacaklarına ilişkin taahhütname imzalamaları gerekmektedir.

Belirlenen tutarlar asgari olup, Bankalar kendi uygulamaları doğrultusunda promosyon miktarlarını artırabileceklerdir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Anlaşma imzalanan bankalar şöyle:

TC. Ziraat Bankası A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Türk Ekonomi Bankası A.Ş.

QNB Finansbank A.Ş.

ING Bank A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.

Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş.

Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.

Vakıf Katılım Bankası A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Fibabanka A.Ş.