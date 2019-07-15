SGK bilgilendirme seminerleri ADÜ’de devam etti

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) idari personeline yönelik olarak Sigortalı Stajyer Öğrenci İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgelerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar" konu seminer düzenlendi.

Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonunda gerçekleşen etkinliğe Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, fakülte ve yüksekokul sekreterlerinin yanı sıra çok sayıda personel katıldı. Aydın Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personelleri Pervin Ceyhan, Recep Akpınar, Özkan Özer, İhsan Şahin, Ömer Konakçı kurumların SGK ile ilgili tüm işlemlerine açıklık getirdi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol, sigorta işlemleri konusunda kurumlar arasında farklı uygulamaların söz konusu olduğunu ifade erek seminerin ADÜ personeli açısında faydalı olacağını, ilerleyen zamanlarda tekrar edilmesinin faydalı olacağını söyledi.

Seminerde, sigorta tescil işlemleri, sigortalı olma, sigortalı sayılma, 5 bin 510 sayılı Sigorta Kanunu, kısmi zamanlı öğrencilerin sigortalanması, hangi durumlarda işverene idari para cezası kesilir ve iş kazaları konularında bilgiler verildi. Zorunlu staj ve uygulama dersleri sırasında oluşabilecek iş kazaları konusunda da bilgiler veren konuşmacılar, kurumların bu durumda alması gereken önlemleri anlattı.

Seminerin ardından personelin sorularını yanıtlayan konuşmacılara, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Akyol tarafından teşekkür belgesi verildi.

Etkinlik, öğleden sonra Genel Sekreter Baki Aslantaş nezaretinde personelle istişare ile devam etti. Aslantaş SGK ile ilgili görevleri yapan personelin işlerinin zorluğuna dikkat çekerek bu görevi yerine getirebilenlerin tüm görevleri yerine getirebileceğini söyledi.

Kaynak: İHA