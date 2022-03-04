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  3. SGK duyuruda bulundu! Adresini güncellemeyen vatandaşlar sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaklar

SGK duyuruda bulundu! Adresini güncellemeyen vatandaşlar sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaklar

SGK Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını ilgilendiren bir duyuruda bulundu. Vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde bir sıkıntı yaşamamaları için E-Devlet üzerinden adres bilgilerinin kontrol edilerek güncellenmesi gerektiğini aktardılar. Adres bilgileri yanlış ya da eksik olanlar ise sağlık hizmetlerinden faydalanamayacaklar.

SGK duyuruda bulundu! Adresini güncellemeyen vatandaşlar sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaklar

Sosyal Güvenlik Kurumu yaptığı açıklamada, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre, kişilerin SGK'nın hizmetlerinden yararlanabilmesi için Türkiye'de ikamet zorunluluğu bulunduğu belirtildi. SGK'dan vatandaşlara adres bilgilerinin kontrol edilip, gerekli durumda güncellenmesi gerektiği uyarısı geldi. Güncelleme yapmayanlar sağlık hizmetlerinden faydalanamayacaklar.

SGK duyuruda bulundu! Adresini güncellemeyen vatandaşlar sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaklar

TÜRKİYE'DE İKAMET ETMEK ŞART

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na göre vatandaşların Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık hizmetlerinden faydalanabilmeleri için Türkiye'de ikamet etme şartı bulunuyor. Genel sağlık sigortasına ait hak sahipliği işlemleri, kişilerin Türkiye'de ikamet ettiğine dair Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Adres Kayıt Sistemi'nde (AKS) yer alan bilgileri esas alınarak gerçekleştiriliyor.

SGK duyuruda bulundu! Adresini güncellemeyen vatandaşlar sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaklar

GÜNCELLEMELER E-DEVLET ÜZERİNDEN YAPILMALI

Genel sağlık sigortalısı sayılanların sağlık aktivasyon işlemleri (ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yapılmış olan ülkelerde ikamet edenler hariç) elektronik ortamda AKS adres bilgileri kontrol edilerek sağlık hizmetlerinden faydalandırılmasına yönelik sistemsel düzenlemeler yapılması gerekiyor. Bu nedenle vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimde herhangi bir sıkıntı yaşamamaları ve daha iyi hizmet alabilmeleri için adres bilgilerini e-Devlet Kapısı üzerinden veya nüfus müdürlüklerinden kontrol ederek güncellemeleri gerekmekte.

SGK duyuruda bulundu! Adresini güncellemeyen vatandaşlar sağlık hizmetlerinden yararlanamayacaklar

Bölge Gündem Editör Ekibi
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