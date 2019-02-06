SGK İl Müdürü Yılmaz’dan AYESOB Başkanı Çetindoğan’a ziyaret

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Ayın İl Müdürü Zeynep Yılmaz, Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AYESOB) Başkanı Selahittin Çetindoğan'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette 7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan SGK alacaklarının 2018 yılı Aralık ve 2019 yılı Ocak ödenmesi gereken taksit ödeme sürelerinin 2019 yılı Şubat ayı sonuna kadar uzatıldığını aktaran SGK Müdürü il Müdürü Zeynep Yılmaz, ayrıca 4/b Bağ-Kur ve primini kendisi ödeyen diğer sigortalıların ihya edilen süreler için 28 Şubat 2019 tarihine kadar en yakın SGK'ya müracaat ederek hesaplanacak tutarı ödemeleri halinde yapılandırma haklarının devam edeceğini bildirdi.

Aydın Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan ise, SGK İl Müdürü Zeynep Yılmaz'ın ziyaretinden dolayı son derece memnun olduğunu dile getirerek "7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan SGK borçları ödeme sürelerinin uzatılması, esnaflarımız için önemli bir durumdur. Şu ana kadar yararlanamayan esnaflarımız için iyi bir fırsattır. Hemen en yakın SGK'ya müracaat ederek yararlanmalarını isterim" dedi.

Kaynak: İHA