SGK yapılandırmada olan işlemlerde icra ve haciz yapmayacak

Sosyal Güvenlik İl Müdürü Harun Akbalaban, yapılandırmadan yararlananlara borçlarından dolayı icra takibi ve haciz işlemlerinin yapılmayacağını söyledi.

Akbalaban, düzenledi basın toplantısında, 7141 sayılı yapılandırma kapsamında çeşitli borçları bulunan ve ödemeyenler için geçtiğimiz yıl kanunlaşan yapılandırma kapsamında yeni müjdelerin olduğunu belirtti. Vatandaşların 7143 sayılı yapılandırmalara başvuruda bulunup borçlarının yapılandırılması gerektiğini söyleyen Akbalaban, "Tüm vatandaşlarımızı bu çok cazip imkanlardan yararlanmaları için 28 Şubat 2019 tarihine kadar kurumumuza davet ediyoruz. İşlemlerde yığılma olmaması için son günlerin beklenmemesini de özellikle rica ediyoruz" dedi.

Borçlardan dolayı icra takibi ve haciz işlemi yapılmayacağını vurgulayan Akbalaban, "Bu borçları biz icra servisi ve işverenler servisi olarak takip ediyoruz. Sigortalı primleri servisinden, icra servisine borç intikal edilmemişse yapılandırmasını sigorta primleri servisinde yapıyoruz. Ama bu borçlarından dolayı da icra işlemi yapmayacağız. Yapılandırmadan önce biz bu borçları tahsil etmek için bir haciz işlemi uyguladıysak, ona bir işlem yapamıyoruz. Ama sigorta primleri servisinde olan borçlar, icra servisine geçmediği için orada bir haciz işlemi uygulanmadı. Normal süreçte işverenlerimiz gelse dese ki, "ben bu borçları taksitlendirmek istiyorum" bu süreçte biz 50 bin liranın üstündeki borçlar için bu tutarların yarısı kadar teminat isteyecektik. Ama yapılandırma için bize gelip müracaat ederlerse teminat istemeyeceğiz. Direk sisteme girip yapılandıracağız. 2018 yılında 7143 sayılı yapılandırmalarda müracaatları aldık. Bazı mükelleflerimiz bu yapılandırmaya dahil olurken bazıları da olmadı. Bu yapılandırmaya müracaat eden, mükelleflerimize ödeyemedikleri taksitlendirmeleri ya da eksik ödedikleri taksitlerini 28 Şubat'a kadar ödemeleri, bu yapılandırma süreçlerinin bundan sonraki süreçte devam edeceği bir yapılanmanın affı niteliği taşıyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA