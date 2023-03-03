SGK'dan EYT açıklaması: Acele etmeye gerek yok, ay sonuna kadar zaman var

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından yaşanan başvuru yoğunluğuna dikkat çekerek, EYT işlemlerinin 'e-devlet' üzerinden de yapılabileceğini ve vatandaşların ay sonuna kadar zamanının olduğunu söyledi.

Melahat Ersoy
Editör
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SGK'dan EYT açıklaması: Acele etmeye gerek yok, ay sonuna kadar zaman var

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yasalaştı.

SGK'dan EYT açıklaması: Acele etmeye gerek yok, ay sonuna kadar zaman var

EYT yasasının yürürlüğe girmesinin SGK il müdürlükleri önlerinden uzun kuyruklar oluşurken Sosyal Güvenlik Kurumu Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, işlemlerinin e-devlet üzerinden de yapılabileceğini belirterek, vatandaşların ay sonuna kadar zamanının olduğunu da söyledi.

SGK'dan EYT açıklaması: Acele etmeye gerek yok, ay sonuna kadar zaman var

"İZDİHAMA SEBEBİYET VERMEDEN DAHA KOLAY YAPILABİLİR"

SGK Gaziantep İl Müdürü Mehmet Uzun, EYT işlemlerinin sıra beklemeye gerek kalmadan e-devlet üzerinden de kolaylıkla yapılabildiğini hatırlatarak acele etmeye gerek olmadığını belirtti. Uzun, “EYT yasası bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İlk gün olması nedeniyle vatandaşlarımızın da yoğun bir başvuru talebi var. Vatandaşlarımıza e-devlet üzerinden de başvuru yapılabileceğini tavsiye ediyoruz. Bu şekilde işlemler sıraya girmeden ve izdihama sebebiyet vermeden daha kolay yapılabilir” dedi.

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