SGM’de yerli malı haftası kapsamında etkinlik düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası münasebetiyle bir dizi etkinlik gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Gelişim Merkezleri 12-18 Aralık Yerli Malı Haftası münasebetiyle bir dizi etkinlik gerçekleştirdi. Adapazarı, Sapanca ve Akyazı SGM'de gerçekleştirilen etkinliklerde yerli malı ürün kullanımının önemine dikkat çekildi. Akyazı SGM'de gerçekleştirilen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile eşi Filiz Yüce, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Semih Bayraktar'ın katıldığı programda "Ülkemi Tanıyorum" bilgi yarışması büyük heyecana sahne oldu. Yerli malı kullanımı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen programda Başkan Yüce çocuklarla eğlenceli vakit geçirdi.

Akyazı SGM'de ülkemizde yetişen, üretilen ürünlerin tanıtılmasını sağlamak amacıyla düzenlenen ve 250 öğrencinin katıldığı "Ülkemi Tanıyorum" adlı bilgi yarışması öncesi konuşan Başkan Ekrem Yüce, "Gençlerimiz, çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Bu doğrultuda onlara yerli ve milli değerlerimizi öğretmek bizim en önemli sorumluluklarımızdandır. Ülkemiz 4 mevsimin yaşandığı, iklimsel özellikleri sayesinde yüzlerce, binlerce ürünün yetiştiği ender ülkelerden, bizler de bize bahşedilen bu değerlerin kıymetini bilmeliyiz. Yerli malı ürünleri kullanmalıyız, yerli malı ürün kullandırmaya da insanları teşvik etmeliyiz çünkü yerli malı kullandıkça ülkemizin ekonomisi daha gelişecek, ülkemizin dışa bağımlılığı daha da azalacaktır" dedi.

12-18 Aralık Yerli Malı Haftası münasebetiyle Adapazarı, Sapanca ve Akyazı SGM'de bir dizi etkinlikler düzenlendi. Adapazarı SGM'de düzenlenen etkinlikte çocuklara, yiyeceklerin tarladan sofraya gelinceye kadar geçtiği aşamaları göstermek, besicilik, sütçülük ve organik tarım faaliyetlerini yerinde gözlemleyerek doğayı ve tarımı seven bilinçli bireyler oluşturmak için bir çiftlik ziyaretinde bulunuldu. Çiftlikte topladıkları ıspanaklarla çocuklar mutfak atölyesinde yemek hazırladılar. Mutfak atölyesi öğrencileri ise şehrimizin simge ürünlerinden biri olan ayvayı kullanarak çeşitli yiyecekler hazırladılar. Başkan Yüce'nin eşi Filiz Yüce'nin katıldığı etkinlikte öğrenciler hazırladıkları yiyecekleri misafirlerine ikram ettiler. Sapanca SGM'de ise Mutfak Atölyesi'nin minik aşçıları kendi el emekleriyle yaptıkları turşu, komposto, marmelat, salça, reçel ve hoşafları sergilediler.

Kaynak: İHA