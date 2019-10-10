SGM'ler ve Macera Park'ta yeni dönem başladı

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı Adapazarı, Geyve, Karasu, Akyazı ve Sapanca Sosyal Gelişim Merkezleri (SGM) ile Yaşayarak Öğrenme Macera Park'ta ders zili çaldı.

Yaz tatilinin bitmesinin ardından 7-14 yaş aralığındaki çocuklar SGM'lere dönerek yeni eğitim-öğretim dönemine başladı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, "Sosyal Gelişim Merkezlerimiz ve Macera Park'ta yeni dönem başladı. Toplam 10 bin 876 öğrenci zengin ders içerikleri ve birbirinden farklı 38 branşla öğrenmenin ayrıcalığını yaşıyor. Kurslar ile birlikte vakitlerini verimli bir şekilde değerlendiren öğrencilerimizin mutluluğu ve heyecanı çalışmalarımızın temposunu arttırıyor. Yeni dönemde eğitimlerimize katılan, Sosyal Gelişim Merkezlerimiz ve Macera Park ile buluşan tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA