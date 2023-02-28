Shaan Hundal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaan Hundal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shaan Hundal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Shaan Hundal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Shaan Hundal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaan Hundal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Shaan Hundal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaan Hundal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shaan Hundal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shaan Hundal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shaan Hundal 14 Temmuz 1999 tarihinde Brampton, Ontario şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Kanada,Hindistan uyrukludur.Gerçek adı da Shaan Singh Hundal şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shaan Hundal Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Jordie Isen, Football Agent yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Vancouver FC futbol takımında oynamaktadır. Vancouver FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Shaan Hundal'nin Vancouver FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Shaan Hundal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shaanhundal64

Shaan Hundal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shaan Hundal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Shaan Hundal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shaan Hundal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2016 yılında Toronto FC II

6 Mart 2019 yılında Ottawa Fury

31 Mayıs 2019 yılında Toronto FC II

1 Aralık 2019 yılında Kulüpsüz

17 Temmuz 2020 yılında Valour FC

1 Aralık 2020 yılında Kulüpsüz

9 Nisan 2021 yılında Fort Lauderdale

31 Ocak 2023 yılında Vancouver FC

Shaan Hundal kimdir

Shaan Hundal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shaan Hundal şuan Vancouver FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Shaan Hundal nereli

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