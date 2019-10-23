Shaangu Group’un yenilikçi ürünlerine altın madalya

Shaangu Group'un ürettiği yüksek fırın enerji geri kazanma türbinine (BPRT) yeşil enerji tasarrufuna yönelik yenilikçi ürünler kategorisinde altın madalya kazandı.

Shaangu Group'un ürettiği yüksek fırın enerji geri kazanma türbinine (BPRT) yeşil enerji tasarrufuna yönelik yenilikçi ürünler kategorisinde altın madalya kazandı.

2019 Dünya İmalat Kongresi (World Manufacturing Convention) kapsamında verilen ödül hakkında konuşan Grubun Başkanı Li Hongan, yüksek fırın gaz basıncı kazanma türbini üniteleri (TRT üniteleri) ile karşılaştırıldığında BPRT'nin yenilikçi, üç makineli, eş eksenel teknolojisinin yüzde 8'den daha fazla oranda enerji geri kazanımı sağladığını ve geri kazanılan enerjinin, orijinal tahrik gücünün yüzde 50'sine eşdeğer olduğunu ifade etti.

Hongan, bir ton demir başına enerji üretiminin 50kWh/t seviyesine çıkarılarak önemli ölçüde enerji tasarrufu ve çevre koruma etkileri elde edildiğini de belirtti.

Kaynak: İHA