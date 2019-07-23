Shabani Nonda Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SHABANİ NONDA KİMDİR?

Doğum tarihi : 06.Mart.1977

Shabani Nonda kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Futbolcu

Shabani Nonda doğum yeri : Bujumbura

SHABANİ NONDA BİYOGRAFİSİ

Shabani Christophe Nonda, Galatasaray Futbol Klübü'nün Kongo'lu Milli forvet oyuncusu.

Shabani Christophe Nonda, 6 Mart 1977 tarihinde, Bujumbura, Kongo’da dünyaya geldi. Futbol ile tanışması 1992 yılında, Atletico Olympic adlı yerel futbol takımında başladı. Young Africans ile Tanzanya, Vaal Professionals ile Güney Afrika ülkelerinde top koşturdu.

Avrulpa ligleri ile tanışması, 1996 yılında, İsviçre’nin FC Zürich takımına transfer olması ile başladı. Bu takımda iki yıl oynadıktan sonra, gösterdiği başarı üzerine Fransa Ligi’nin güçlü takımlarından Stade Rennais’e transer olan başarılı futbolcu; bu takımda oynadığı iki yıllık süre içerisinde 61 lig maçında forma giydi ve de toplam 31 gole imzasını attı.

2000 yılında, AS Monaco ile 20 milyon Euro’luk bir antlaşma imzalayarak bu takımın kadrosuna girdi. 2000-2005 yılları arasında formasını giydiği Monaco ile toplam 115 maça çıkan Nonda, bu maçlarda attığı 57 gol ile kariyerinin en iyi performanslarından birisini ortaya koydu. Geçirdiği çok sayıda sakatlığa rağmen, 2004 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde oynadığı mükemmel oyun sayesinde 2005 yılında İtalya’nın en büyük takımlarından AS Roma kadrosuna dahil oldu.

Monaco’da top koşturduğu sıralarda geçirdiği diz sakatlığı Roma’da da nüksedince, Roma tarafından İngiliz takımı Blackburn Rovers’e kiralık oyuncu olarak gönderildi ve de 2006-2007 futbol sezonunu burada geçirdi.

2007-2008 futbol sezonunda Galatasaray’a transfer olan Nolda, 16 Eylül 2007tarihinde oynanan Galatasaray – Konyaspor maçında ilk resmi birinci lig golünü attı; 2009-2010 sezonu başında Maccabi Netanya maçıyla ise ilk hat-trickini yaptı.



Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı olan Nonda, ülkesinin milli takımı ile 49 uluslararası maça çıktı ve bu maçlarda ise toplam 32 gol attı. Kariyeri boyunca Zürich ve Monaco’da oynadığı yıllarda iki kere gol kralı olan tecrübeli futbolcu, takımıyla beraber Türkiye Ligi ve Türkiye Süper Kupası'nda birer adet birincilik de kazandı.

Galatarasay forması altında oynadığı 77 maçta toplam 34 gol atan Nonda, 2009-2010 sezonunda Türkcell Süper Lig’in en golcü oyuncularından birisi olarak kariyerine Galatasaray’da devam etmektedir.