Shadrack Addo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shadrack Addo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shadrack Addo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shadrack Addo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shadrack Addo 6 Ağustos 2007 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shadrack Addo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına - tarihinde katılmıştır. Shadrack Addo'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shadrack Addo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shadrack Addo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shadrack Addo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shadrack Addo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shadrack Addo şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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