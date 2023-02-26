Shadrack Kobedi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shadrack Kobedi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shadrack Kobedi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shadrack Kobedi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shadrack Kobedi 20 Kasım 1995 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shadrack Kobedi Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal AM FC futbol takımında oynamaktadır. Royal AM FC takımına 12 Ağustos 2016 tarihinde katılmıştır. Shadrack Kobedi'nin Royal AM FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shadrack Kobedi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shadrack Kobedi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shadrack Kobedi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shadrack Kobedi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Ağustos 2016 yılında Bloem. Celtic

10 Ocak 2020 yılında TS Sporting

31 Ağustos 2020 yılında Bloem. Celtic

Shadrack Kobedi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shadrack Kobedi şuan Royal AM FC takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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