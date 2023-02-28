Shady Hussein kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shady Hussein Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shady Hussein adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shady Hussein Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shady Hussein 1 Mayıs 1993 tarihinde Kairo şehrinde doğmuştur. Mısır uyrukludur.Gerçek adı da شادي حسين şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shady Hussein Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gt agency yapmaktadır. Shady Hussein, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El Ahly Kahire futbol takımında oynamaktadır. El Ahly Kahire takımına 12 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Shady Hussein'nin El Ahly Kahire ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Shady Hussein Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shady Hussein isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shady Hussein Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shady Hussein futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Cleopatra FC

12 Eylül 2022 yılında El Ahly

Shady Hussein Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shady Hussein şuan El Ahly Kahire takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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