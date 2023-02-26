Shafiq Muntari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shafiq Muntari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shafiq Muntari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shafiq Muntari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shafiq Muntari 2 Ocak 2000 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shafiq Muntari Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bibiani Gold Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Bibiani Gold Stars FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Shafiq Muntari'nin Bibiani Gold Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shafiq Muntari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shafiq Muntari isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shafiq Muntari Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shafiq Muntari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Kasım 2019 yılında Bilinmiyor

20 Şubat 2022 yılında Real Tamale

1 Ağustos 2022 yılında Gold Stars FC

Shafiq Muntari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shafiq Muntari şuan Bibiani Gold Stars FC takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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