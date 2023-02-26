Shahab Gordan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shahab Gordan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shahab Gordan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shahab Gordan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shahab Gordan 22 Mayıs 1984 tarihinde Juybar, Mazandaran şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da شهاب گردان şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shahab Gordan Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shahab Gordan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Foolad FC futbol takımında oynamaktadır. Foolad FC takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Shahab Gordan'nin Foolad FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shahab Gordan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shahab Gordan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shahab Gordan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shahab Gordan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında FC Aboomoslem

1 Temmuz 2009 yılında Zob Ahan

1 Temmuz 2012 yılında Persepolis

1 Ocak 2013 yılında Sepahan

1 Temmuz 2016 yılında Padideh

1 Temmuz 2018 yılında Sanat Naft

1 Temmuz 2019 yılında Foolad

8 Eylül 2020 yılında Zob Ahan

1 Şubat 2022 yılında Foolad

Shahab Gordan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shahab Gordan şuan Foolad FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Shahab Gordan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nassaji

İran takımında 22 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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