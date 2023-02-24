Shahab Zahedi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shahab Zahedi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shahab Zahedi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shahab Zahedi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shahab Zahedi 18 Ağustos 1995 tarihinde Malayer, Hamedan şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da شهاب زاهدی‎ şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shahab Zahedi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Shahab Zahedi, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC takımına 10 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Shahab Zahedi'nin Puskás Akadémia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shahab Zahedi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shahab Zahedi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Shahab Zahedi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shahab Zahedi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Moghavemat U19

1 Temmuz 2014 yılında Persepolis U21

1 Ekim 2014 yılında Persepolis

5 Ocak 2017 yılında Machine Sazi

30 Haziran 2017 yılında Persepolis

16 Temmuz 2017 yılında ÍBV

16 Ocak 2019 yılında Kulüpsüz

4 Ağustos 2019 yılında Olimpik Donetsk

8 Şubat 2021 yılında Zorya Luhansk

10 Mart 2022 yılında Puskás AFC

30 Haziran 2023 yılında Zorya Luhansk

Shahab Zahedi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shahab Zahedi şuan Puskás Akadémia FC takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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