Shahar Ben Yakar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shahar Ben Yakar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shahar Ben Yakar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Shahar Ben Yakar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Shahar Ben Yakar 31 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da שחר בן יקר şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Shahar Ben Yakar Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Maccabi Netanya futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Netanya takımına 28 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Shahar Ben Yakar'nin Maccabi Netanya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Shahar Ben Yakar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Shahar Ben Yakar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
31 Temmuz 2019 yılında H. Hadera U19
1 Temmuz 2021 yılında Hapoel Raanana
28 Eylül 2022 yılında Maccabi Netanya
Shahar Ben Yakar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Shahar Ben Yakar şuan Maccabi Netanya takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.
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