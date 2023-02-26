Shahar Piven kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shahar Piven Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shahar Piven adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shahar Piven Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shahar Piven 21 Eylül 1995 tarihinde Birobidzhan şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. İsrail,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da שחר פיבן şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shahar Piven Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A.B SOCCER LTD yapmaktadır. Shahar Piven, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Tel Aviv futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Tel Aviv takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Shahar Piven'nin Maccabi Tel Aviv ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Shahar Piven Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shahar Piven isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shahar Piven Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shahar Piven futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında M. Tel Aviv

2 Temmuz 2015 yılında Beitar TA Ramla

9 Ocak 2018 yılında M. Tel Aviv

10 Ocak 2018 yılında FC Ashdod

30 Haziran 2018 yılında M. Tel Aviv

Shahar Piven Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shahar Piven şuan Maccabi Tel Aviv takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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