Shahin Saghebi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shahin Saghebi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shahin Saghebi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shahin Saghebi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shahin Saghebi 25 Ağustos 1993 tarihinde Ardabil şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da شاهین ثاقبی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shahin Saghebi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shahin Saghebi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tractor FC futbol takımında oynamaktadır. Tractor FC takımına 27 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Shahin Saghebi'nin Tractor FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shahin Saghebi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shahin Saghebi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shahin Saghebi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shahin Saghebi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Malavan

1 Temmuz 2014 yılında Tractor Sazi

30 Haziran 2016 yılında Malavan

1 Temmuz 2017 yılında Sepahan

19 Aralık 2017 yılında Paykan FC

1 Temmuz 2019 yılında Machine Sazi

1 Eylül 2020 yılında Kulüpsüz

11 Mart 2021 yılında FC Nassaji M.

27 Eylül 2021 yılında Tractor

Shahin Saghebi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shahin Saghebi şuan Tractor FC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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