Shahin Taherkhani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shahin Taherkhani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shahin Taherkhani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shahin Taherkhani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shahin Taherkhani 7 Ocak 1997 tarihinde Takestan, Qazvin şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da شاهين طاهرخانی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shahin Taherkhani Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportStars yapmaktadır. Shahin Taherkhani, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Nassaji Mazandaran futbol takımında oynamaktadır. FC Nassaji Mazandaran takımına 9 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Shahin Taherkhani'nin FC Nassaji Mazandaran ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shahin Taherkhani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shahin Taherkhani isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shahin Taherkhani Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shahin Taherkhani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Gostaresh U21

1 Temmuz 2016 yılında Paykan FC U21

1 Temmuz 2018 yılında Esteghlal FC

18 Kasım 2020 yılında Paykan FC

9 Mart 2021 yılında FC Nassaji M.

Shahin Taherkhani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shahin Taherkhani şuan FC Nassaji Mazandaran takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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