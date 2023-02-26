Shahin Tavakoli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shahin Tavakoli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shahin Tavakoli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shahin Tavakoli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shahin Tavakoli 30 Ağustos 1993 tarihinde Tehran şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da شاهین توکلی şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shahin Tavakoli Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini InterStellar yapmaktadır. Shahin Tavakoli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Mes Rafsanjan futbol takımında oynamaktadır. Mes Rafsanjan takımına 23 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Shahin Tavakoli'nin Mes Rafsanjan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shahin Tavakoli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shahin Tavakoli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shahin Tavakoli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shahin Tavakoli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Machine Sazi

1 Temmuz 2016 yılında Shahrdari Urmia

31 Temmuz 2017 yılında Naft Gachsaran

1 Temmuz 2018 yılında Sorkhpooshan

1 Temmuz 2019 yılında Machine Sazi

4 Kasım 2020 yılında Aluminium Arak

23 Ağustos 2021 yılında Mes Rafsanjan

Shahin Tavakoli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shahin Tavakoli şuan Mes Rafsanjan takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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