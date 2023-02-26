Shahriar Moghanlou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shahriar Moghanlou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shahriar Moghanlou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shahriar Moghanlou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shahriar Moghanlou 21 Aralık 1994 tarihinde Zanjan şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da شهريار مغانلو şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shahriar Moghanlou Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SA Sport Agency yapmaktadır. Shahriar Moghanlou, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepahan FC futbol takımında oynamaktadır. Sepahan FC takımına 25 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Shahriar Moghanlou'nin Sepahan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Shahriar Moghanlou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shahriar Moghanlou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shahriar Moghanlou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shahriar Moghanlou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Paykan FC U21

1 Ocak 2015 yılında Paykan FC

1 Temmuz 2017 yılında Malavan

30 Haziran 2019 yılında Paykan FC

23 Eylül 2020 yılında Santa Clara

7 Mart 2021 yılında Persepolis

31 Temmuz 2021 yılında Santa Clara

25 Ağustos 2021 yılında Sepahan

Shahriar Moghanlou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shahriar Moghanlou şuan Sepahan FC takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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