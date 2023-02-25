Shahriyar Aliyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shahriyar Aliyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shahriyar Aliyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shahriyar Aliyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shahriyar Aliyev 25 Aralık 1992 tarihinde Baku şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Azerbaycan uyrukludur.Gerçek adı da Şəhriyar Abış oğlu Əliyev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shahriyar Aliyev Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 008 Agency yapmaktadır. Shahriyar Aliyev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Turan-Tovuz IK futbol takımında oynamaktadır. Turan-Tovuz IK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Shahriyar Aliyev'nin Turan-Tovuz IK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Shahriyar Aliyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shahriyar Aliyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shahriyar Aliyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shahriyar Aliyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FK Baku

1 Temmuz 2014 yılında Karabağ

1 Temmuz 2015 yılında Kapaz PFK

30 Haziran 2016 yılında Karabağ

1 Temmuz 2016 yılında Kapaz PFK

1 Temmuz 2018 yılında Sumqayıt

1 Temmuz 2020 yılında Keshla

1 Temmuz 2022 yılında Turan Tovuz

Shahriyar Aliyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shahriyar Aliyev şuan Turan-Tovuz IK takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Shahriyar Aliyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 14 numaralı formasıyla 17 Kasım 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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