Shahrudin Mahammadaliyev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shahrudin Mahammadaliyev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shahrudin Mahammadaliyev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shahrudin Mahammadaliyev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shahrudin Mahammadaliyev 12 Haziran 1994 tarihinde Makhachkala şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Azerbaycan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Şahrudin Məhəmməd oğlu Məhəmmədəliyev şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shahrudin Mahammadaliyev Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Mondial yapmaktadır. Shahrudin Mahammadaliyev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Karabağ futbol takımında oynamaktadır. Karabağ takımına 17 Ocak 2016 tarihinde katılmıştır. Shahrudin Mahammadaliyev'nin Karabağ ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Shahrudin Mahammadaliyev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/shahrudin_magomedaliev/

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Shahrudin Mahammadaliyev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shahrudin Mahammadaliyev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Shahrudin Mahammadaliyev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shahrudin Mahammadaliyev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında DYuSSh Strogino

1 Temmuz 2012 yılında Anzhi U19

1 Ocak 2013 yılında Shahdag FK

1 Temmuz 2013 yılında Sumgayit U19

1 Temmuz 2014 yılında Sumqayıt

17 Ocak 2016 yılında Karabağ

Shahrudin Mahammadaliyev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shahrudin Mahammadaliyev şuan Karabağ takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Shahrudin Mahammadaliyev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Azerbaycan takımında 12 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

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