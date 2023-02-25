Shahzat Ghojaehmet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shahzat Ghojaehmet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shahzat Ghojaehmet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shahzat Ghojaehmet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shahzat Ghojaehmet 7 Temmuz 2006 tarihinde doğmuştur. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 夏合扎提·吾加合买提 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shahzat Ghojaehmet Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shenzhen FC futbol takımında oynamaktadır. Shenzhen FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Shahzat Ghojaehmet'nin Shenzhen FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shahzat Ghojaehmet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shahzat Ghojaehmet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shahzat Ghojaehmet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shahzat Ghojaehmet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında SZ FC

Shahzat Ghojaehmet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shahzat Ghojaehmet şuan Shenzhen FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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