Shaibu Abdullah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaibu Abdullah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shaibu Abdullah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shaibu Abdullah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shaibu Abdullah 14 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shaibu Abdullah Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tamale City FC futbol takımında oynamaktadır. Tamale City FC takımına - tarihinde katılmıştır. Shaibu Abdullah'nin Tamale City FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shaibu Abdullah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shaibu Abdullah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shaibu Abdullah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shaibu Abdullah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shaibu Abdullah şuan Tamale City FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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