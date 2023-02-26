Shaked Hakmon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shaked Hakmon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shaked Hakmon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shaked Hakmon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shaked Hakmon 15 Haziran 2002 tarihinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da שקד שלמה חכמון şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shaked Hakmon Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ashdod futbol takımında oynamaktadır. FC Ashdod takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Shaked Hakmon'nin FC Ashdod ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shaked Hakmon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shaked Hakmon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shaked Hakmon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shaked Hakmon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FC Ashdod

Shaked Hakmon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shaked Hakmon şuan FC Ashdod takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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