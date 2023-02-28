Shakhboz Erkinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shakhboz Erkinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shakhboz Erkinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shakhboz Erkinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shakhboz Erkinov 16 Temmuz 1986 tarihinde Tashkent şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Özbekistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Шахбоз Фурқатович Эркинов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shakhboz Erkinov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shakhboz Erkinov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Andijon futbol takımında oynamaktadır. FK Andijon takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Shakhboz Erkinov'nin FK Andijon ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Shakhboz Erkinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shakhboz Erkinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shakhboz Erkinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shakhboz Erkinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Sogdiana

1 Şubat 2006 yılında Shurtan Guzar

1 Şubat 2007 yılında Pakhtakor

1 Şubat 2008 yılında Sogdiana

1 Temmuz 2008 yılında PAS Hamedan

1 Temmuz 2010 yılında Shurtan Guzar

1 Şubat 2012 yılında Pakhtakor

1 Şubat 2013 yılında AGMK Olmaliq

1 Şubat 2014 yılında Navbahor

1 Ocak 2016 yılında Mash'al

1 Temmuz 2016 yılında Nasaf Qarshi

1 Ocak 2018 yılında FK Buxoro

14 Ocak 2019 yılında Kokand 1912

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

1 Haziran 2020 yılında Bunyodkor

1 Ocak 2022 yılında FK Andijon

Shakhboz Erkinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shakhboz Erkinov şuan FK Andijon takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Shakhboz Erkinov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan takımında 11 numaralı formasıyla 28 Ocak 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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