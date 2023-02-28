Shakhboz Jurabekov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shakhboz Jurabekov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shakhboz Jurabekov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shakhboz Jurabekov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shakhboz Jurabekov 2 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Шахбоз Жўрабеков şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shakhboz Jurabekov Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Shakhboz Jurabekov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Navbahor Namangan futbol takımında oynamaktadır. Navbahor Namangan takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Shakhboz Jurabekov'nin Navbahor Namangan ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Shakhboz Jurabekov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shakhboz Jurabekov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Shakhboz Jurabekov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shakhboz Jurabekov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Navbahor

Shakhboz Jurabekov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shakhboz Jurabekov şuan Navbahor Namangan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Shakhboz Jurabekov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 20 numaralı formasıyla 11 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.