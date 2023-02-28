Shakhriyor Dzhabborov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shakhriyor Dzhabborov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shakhriyor Dzhabborov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shakhriyor Dzhabborov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shakhriyor Dzhabborov 14 Ocak 2003 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shakhriyor Dzhabborov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini F. TOTİK Group yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Pakhtakor Tashkent U21 futbol takımında oynamaktadır. Pakhtakor Tashkent U21 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Shakhriyor Dzhabborov'nin Pakhtakor Tashkent U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shakhriyor Dzhabborov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shakhriyor Dzhabborov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shakhriyor Dzhabborov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shakhriyor Dzhabborov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Pakhtakor U21

Shakhriyor Dzhabborov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shakhriyor Dzhabborov şuan Pakhtakor Tashkent U21 takımında oynamakta ve 46 numaralı formayı giymektedir.

Shakhriyor Dzhabborov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U19 takımında 11 numaralı formasıyla 11 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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