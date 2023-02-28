Shakhrom Samiev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Shakhrom Samiev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Shakhrom Samiev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Shakhrom Samiev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Shakhrom Samiev 8 Şubat 2001 tarihinde Dushanbe şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Tacikistan uyrukludur.Gerçek adı da Самиев Шахром Тайгомуродович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Shakhrom Samiev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Shakhrom Samiev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zimbru Chisinau futbol takımında oynamaktadır. FC Zimbru Chisinau takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Shakhrom Samiev'nin FC Zimbru Chisinau ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Shakhrom Samiev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/samiev_9/

Shakhrom Samiev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Shakhrom Samiev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Shakhrom Samiev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Shakhrom Samiev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında ZSKA Dushanbe

12 Şubat 2019 yılında Istiqlol

13 Şubat 2020 yılında Rubin Kazan II

17 Ağustos 2020 yılında FC Sheriff

18 Ağustos 2020 yılında Dinamo-Auto

30 Haziran 2021 yılında FC Sheriff

2 Temmuz 2021 yılında Torpedo Zhodino

23 Temmuz 2022 yılında Isloch

8 Şubat 2023 yılında Zimbru Chisinau

Shakhrom Samiev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Shakhrom Samiev şuan FC Zimbru Chisinau takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Shakhrom Samiev Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Tacikistan takımında 22 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 4 gol atmıştır.

Tacikistan U18 takımında 15 numaralı formasıyla 8 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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