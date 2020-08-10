Shakhtar Donetsk, Basel karşısında bol golle yarı finale yükseldi: 4-1
Avrupa futbolunun iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final mücadeleleri oynandı. Shakhtar Donetsk ve Basel arasından oynanan maçta Shakhtar, 4-1'lik skor ile yarı finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final maçında Shakhtar Donetsk ile Basel karşı karşıya geldi. Veltins-Arena'da oynanan karşılaşma Ukrayna temsilcisinin 4-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Bu skorla Shakhtar Donetsk yarı finalde İtalyan ekibi Inter'in rakibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan çeyrek final maçlarıyla devam etti.
Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile İsviçre temsilcisi Basel ile karşı karşıya geldi. Veltins-Arena'da oynanan karşılaşma Shakhtar Donetsk'in 4-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.
Luis Castro'nun öğrencilerine galibiyeti getiren golleri Junior Moraes, Taison, Alan Patrick ve Dodo'dan geldi. Basel'in tek sayısını ise Ricky van Wolfswinkel kaydetti.
Bu sonuçla Shakhtar Donetsk yarı finalde İtalyan devi Inter'in rakibi oldu.
Yarı final maçları 16-17 Ağustos tarihinde oynanacak.
İLK 11'LER
Shakhtar : Pyatov, Kryvtsov, Stepanenko, Matviienko, Bondar, Dodo, Marlos, Marcos, Patrick, Taison, Moraes
Basel : Nikolic, Widmer, Alderete, van der Werff, Stocker, Petretta, Pululu, Xkaha, Campo, Frei, Cabral
KARŞILAŞMANIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Basel'e rakip olduğu üç resmi maçta da mağlubiyet almayan Shakhtar (2G 1B), son karşılaşmadan 5-0 galip ayrılmıştı (2008/09 Şampiyonlar Ligi).
- Basel, Avrupa Ligi'nde bir Ukrayna takımına rakip olduğu son eleme turunda yoluna devam etmeyi başarmıştı (2012/13'te vs Dnipro).
- Avrupa kupalarında 2015/16'dan bu yana ilk kez çeyrek finale kalan Shakhtar Donetsk, bunu yine Avrupa Ligi'nde başarmıştı.
- Avrupa arenasında 2013/14'ten bu yana ilk kez çeyrek finale kalan Basel, 2012/13 sezonundan bu yana yarı finale ulaşamıyor.
- Shakhtar forması giyen Junior Moraes, Avrupa Ligi'nde oynadığı 16 maçta 13 gole doğrudan katkı sağladı (11 gol & 2 asist)