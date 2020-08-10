UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla ertelenen ve uzun bir süre oynanmayan Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu, geçtiğimiz hafta son 16 turu mücadeleleri ile izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Salı günü oynanacak iki karşılaşmadan birisi olan Shakhtar Donetsk-Basel maçı hakkında bilgileri haberimizde verdik. Peki, Shakhtar Donetsk - Basel maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...

SHAKHTAR DONETSK - BASEL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Shakhtar Donetsk ile Basel karşılaşıyor. Veltins-Arena'da oynanacak olan karşılaşma 11 Ağustos Salı TSİ 22.00'da başlayacak. Mücadelenin hakemi İngiliz, Michael Oliver olacak. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett üstlenecek. Mücadele koronavirüs önlemleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.

HANGİ KANALDA?

11 Ağustos Salı günü 22.00'da başlayacak Shakhtar Donetsk - Basel maçını beIN SPORTS ekranlarından naklen izleyebilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Shakhtar Donetsk: A. Pyatov, S. Kryvtsov, D. Khocholava, M. Matvienko, Dodô, T. Stepanenko, Taison, Marcos Antonio, Marlos, Alan Patrick, Júnior Moraes

Basel: Đ. Nikolić, E. Cömert, S. Widmer, O. Alderete, R. Petretta, S. Campo, V. Stocker, A. Pululu, F. Frei, T. Xhaka, Arthur Cabral

KARŞILAŞMANIN OPTA İSTATİSTİKLERİ