Shakhtar Donetsk - Basel maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Avrupa futbolunun ikinci en büyük organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final mücadeleleriyle devam ediyor. Salı günü oynanacak iki karşılaşmadan birisi Shakhtar Donetsk ile Basel arasında olacak. Peki Shakhtar Donetsk-Basel maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Detaylar haberimizde...
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlıyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla ertelenen ve uzun bir süre oynanmayan Avrupa'nın iki numaralı organizasyonu, geçtiğimiz hafta son 16 turu mücadeleleri ile izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Salı günü oynanacak iki karşılaşmadan birisi olan Shakhtar Donetsk-Basel maçı hakkında bilgileri haberimizde verdik. Peki, Shakhtar Donetsk - Basel maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte detaylar...
SHAKHTAR DONETSK - BASEL MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesinde Shakhtar Donetsk ile Basel karşılaşıyor. Veltins-Arena'da oynanacak olan karşılaşma 11 Ağustos Salı TSİ 22.00'da başlayacak. Mücadelenin hakemi İngiliz, Michael Oliver olacak. Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve Simon Bennett üstlenecek. Mücadele koronavirüs önlemleri dolayısıyla seyircisiz oynanacak.
HANGİ KANALDA?
11 Ağustos Salı günü 22.00'da başlayacak Shakhtar Donetsk - Basel maçını beIN SPORTS ekranlarından naklen izleyebilirsiniz.
MUHTEMEL 11'LER
Shakhtar Donetsk: A. Pyatov, S. Kryvtsov, D. Khocholava, M. Matvienko, Dodô, T. Stepanenko, Taison, Marcos Antonio, Marlos, Alan Patrick, Júnior Moraes
Basel: Đ. Nikolić, E. Cömert, S. Widmer, O. Alderete, R. Petretta, S. Campo, V. Stocker, A. Pululu, F. Frei, T. Xhaka, Arthur Cabral
KARŞILAŞMANIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Basel'e rakip olduğu üç resmi maçta da mağlubiyet almayan Shakhtar (2G 1B), son karşılaşmadan 5-0 galip ayrılmıştı (2008/09 Şampiyonlar Ligi).
- Basel, Avrupa Ligi'nde bir Ukrayna takımına rakip olduğu son eleme turunda yoluna devam etmeyi başarmıştı (2012/13'te vs Dnipro).
- Avrupa kupalarında 2015/16'dan bu yana ilk kez çeyrek finale kalan Shakhtar Donetsk, bunu yine Avrupa Ligi'nde başarmıştı.
- Avrupa arenasında 2013/14'ten bu yana ilk kez çeyrek finale kalan Basel, 2012/13 sezonundan bu yana yarı finale ulaşamıyor.
- Shakhtar forması giyen Junior Moraes, Avrupa Ligi'nde oynadığı 16 maçta 13 gole doğrudan katkı sağladı (11 gol & 2 asist)