Geçtiğimiz sezonun UEFA Avrupa Ligi finalisti Inter, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. B Grubu ilk maçında Borussia Monchengladbach'ı evinde ağırlayan Inter, karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Grubun ikinci maçında ise Shakhtar Donetsk ve Inter maçı oynanacak. Inter'e rakip olduğu üç resmi maçta galibiyet alamayan Shakhtar Donetsk (1B 2M), Milano ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez eşleşti. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı iç saha maçını kazanamayan Shakhtar (3B 3M), son galibiyetini Şubat 2018'de Roma karşısında aldı (2-1). Peki, Shakhtar Donetsk - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Shakhtar Donetsk ve Inter, grubun ikinci maçında karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği zorlu mücadele, bu akşam TSİ 23.00'de başlayacak. Karşılaşma, NSK Olimpiyskiy Stadı'nda oynanacak. Maçı, Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek. Kabakov'un yardımcılıklarını ise Martin Margaritov ve Divan Valkov üstlenecek.

HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı beIN SPORTS, tüm Devler Ligi maçlarının bu sezon yayıncılığını üstlenecek. Shakhtar Donetsk - Inter mücadelesi de bu akşam saat 23.00'de beIN SPORTS HD 2 kanalından izlenebilecek.