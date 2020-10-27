Teknolojik aletlere dikkat ! çocukların sağlığını tehdit ediyorSıla ve Hazer Amani çiftinin boşanma nedenleri ortaya çıktı!Ücretsiz tablet dağıtımı başladı mı? Ücretsiz tablet için nereye başvurulur?Shakhtar Donetsk - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Silikonlarını yenileyen Serenay Sarıkaya'nın doktoru evinde muayene etti!Gelinim Mutfakta'da Günün Birincisi Gelin Kim Oldu? 27 Ekim Salı4857 sayılı kanunun geçici 10 uncu maddesi | 4857 sayılı kanunun geçici 10 uncu maddesi nedir?İslam dinini tanıtmak için televizyon kanalı satın aldı!Meyve ve sebzelerde kullanılan "parafin" riski !Paramotor nedir, nerede kullanılır? Paramotor tarihçesi, malzemeleri, özellikleri
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Shakhtar Donetsk - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Shakhtar Donetsk - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları başlıyor. B Grubu ikinci maçında Shakhtar Donetsk, Inter'i ağırlıyor. Peki, Shakhtar Donetsk - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

Shakhtar Donetsk - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Geçtiğimiz sezonun UEFA Avrupa Ligi finalisti Inter, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele ediyor. B Grubu ilk maçında Borussia Monchengladbach'ı evinde ağırlayan Inter, karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılmıştı. Grubun ikinci maçında ise Shakhtar Donetsk ve Inter maçı oynanacak. Inter'e rakip olduğu üç resmi maçta galibiyet alamayan Shakhtar Donetsk (1B 2M), Milano ekibiyle Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez eşleşti. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son altı iç saha maçını kazanamayan Shakhtar (3B 3M), son galibiyetini Şubat 2018'de Roma karşısında aldı (2-1). Peki, Shakhtar Donetsk - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Shakhtar Donetsk ve Inter, grubun ikinci maçında karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği zorlu mücadele, bu akşam TSİ 23.00'de başlayacak. Karşılaşma, NSK Olimpiyskiy Stadı'nda oynanacak. Maçı, Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek. Kabakov'un yardımcılıklarını ise Martin Margaritov ve Divan Valkov üstlenecek. 

HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'deki yayıncısı beIN SPORTS, tüm Devler Ligi maçlarının bu sezon yayıncılığını üstlenecek. Shakhtar Donetsk - Inter mücadelesi de bu akşam saat 23.00'de beIN SPORTS HD 2 kanalından izlenebilecek. 

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT