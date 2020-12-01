Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı CANLI İZLE LİNKİ
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta ile devam ediyor. B Grubunda yer alan Shakhtar Donetsk ve Real Madrid, bu akşam karşı karşıya gelecek. Peki, Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son hız devam ediyor. Kupayı en çok müzesine getiren takım olan Real Madrid, bu sezon B Grubunda, beklenilen performansın altında kaldı. Grupta 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 2 galibiyeti bulunan Madrid ekibi, Shakhtar Donetsk, ve Mönchengladbach maçlarından galibiyet alamazken İtalyan devi Inter'i iki maçta da yenmeyi başardı. Grubun ilk maçında kendi evinde Shakhtar'a 3-2 mağlup olan Real Madrid, 5. haftada oynanacak mücadelede Ukrayna deplasmanına gidiyor. Shakhtar Donetsk ise grupta 4 puanla 3. sırada bulunuyor. Peki, Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
SHAKHTAR DONETSK - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi B Grubunda 5. hafta maçı Shakhtar Donetsk ile Real Madrid arasında oynanacak. Zorlu mücadele, OSK Metalist Stadion'da 1 Aralık Salı günü saat 20.55'de başlayacak. Mücadeleyi, Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Hategan'ın yardımcılıklarını ise Octavian Sovre ve Sebastian Gheorghe üstlenecek.
HANGİ KANALDA VE ŞİFRESİZ Mİ?
Şampiyonlar Ligi'nin ülkemizdeki yayıncısı Digitürk, Shakhtar Donetsk - Real Madrid maçını da beIN SPORTS ekranlarından izleyicilerle buluşturacak. Karşılaşmayı Salı gecesi 20.55'de beIN SPORTS HD 1 kanalından naklen izleyebilirsiniz.
SHAKHTAR DONETSK - REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE LİNKİ
MAÇIN OPTA İSTATİSTİKLERİ
- Real Madrid'e rakip olduğu son Şampiyonlar Ligi maçını kazanan Shakhtar (3-2), daha önceki iki grup karşılaşmasından da mağlup ayrılmıştı (2015/16).
- Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Shakhtar'a konuk olduğu tek maça Rafael Benitez yönetiminde çıkmış ve sahadan 4-3 galip ayrılmıştı (Kasım 2015).
- Shakhtar ile Real Madrid arasında oynanan üç Şampiyonlar Ligi maçı toplam 16 gole sahne oldu (ortalama 5.3 gol).
- Avrupa kupalarında Ukrayna ekiplerine konuk olduğu yedi maçın sadece birini kaybeden Real Madrid (2G 4B), Mart 1999'dan (0-2 vs Dinamo Kiev) bu yana yaptığı dört ziyaretten de mağlup dönmedi.
- Bu sezon oynadığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında Real Madrid'i mağlup eden Shakhtar, daha sonraki üç karşılaşmada da galibiyet alamadı ve toplam 10 gol yedi (1B 2M).