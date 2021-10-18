Shakhtar Donetsk - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 3. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Shakhtar Donetsk ile Real Madrid karşılaşacak. Bu maçı takip etmek isteyen taraftarlar ise internette Shakhtar Donetsk - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırıyor. Cevaplar haberimizde...

Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı 3. hafta karşılaşmaları ile devam edecek. Bu kapsamda Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ile İspanya temsilcisi Real Madrid karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar ise internet arama motorlarında Shakhtar Donetsk - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi? Sorularını araştırmaya başladı. İşte cevaplar... SHAKHTAR DONETSK- REAL MADRİD ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Shakhtar Donetsk - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı 19 Ekim 2021 Salı günü oynanacak. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Bu heyecan dolu karşılaşma Kiev'da, NSC Olimpiyskiy Stadyumu'nda oynanacak. SHAKHTAR DONETSK - REAL MADRİD ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA? ŞİFRELİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ? Shakhtar Donetsk - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı Exxen platformundan naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı Exxen'den şifreli olarak zleyebilecek. Exxen, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir. Shakhtar Donetskreal madridŞampiyonlar ligi