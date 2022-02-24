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  3. Shakhtar Donetsk'in yıldız futbolcusu işgalde mahsur kaldı! Junior Morales Kiev'e yağan bombaları kayda aldı!

Shakhtar Donetsk'in yıldız futbolcusu işgalde mahsur kaldı! Junior Morales Kiev'e yağan bombaları kayda aldı!

Rus savaş uçaklarının Ukrayna'yı bombalamasının ardından giriş çıkışların kapatılmasından dolayı Shakhtar Donetsk'in yıldız oyuncusu Junior Morales Kiev'de mahsur kaldı.

Shakhtar Donetsk'in yıldız futbolcusu işgalde mahsur kaldı! Junior Morales Kiev'e yağan bombaları kayda aldı!

Büyük bir hazırlıkla Ukrayna'yı işgal etmek için savaşa giren Rusya, uçaklarıyla birlikte Ukrayna'yı vurmaya başladı.

Birçok asker ve sivilin hayatını kaybettiği savaşın gerilimi her geçen dakika daha da artıyor.

Shakhtar Donetsk'in yıldız futbolcusu mahsur kaldı! Junior Morales Kiev'e yağan bombaları kayda aldı!

SHAKHTAR DONETSK'İN YILDIZ FUTBOLCUSU MAHSUR KALDI

Shakhtar Donetsk'in yıldız oyuncusu Junior Morales de Kiev'de mahsur kalanlardan biri oldu.

Shakhtar Donetsk'in yıldız futbolcusu mahsur kaldı! Junior Morales Kiev'e yağan bombaları kayda aldı!

"OTELDE MAHSURUZ"

Rusya'nın Kiev üzerine yağdırdığı bombaları kayda alan Moraes, "Durum çok ciddi. Kiev'de mahsur kaldık ve kurtulmak için yetkililerden çözüm bekliyoruz. Bir otelin içinde tutuluyoruz. Bizim için dua edin çok korkuyorum." dedi.

Shakhtar Donetsk'in yıldız futbolcusu mahsur kaldı! Junior Morales Kiev'e yağan bombaları kayda aldı!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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